В Харьковской области восстановили прежнее время комендантского часа 25 августа, 12:08 Последствия атак РФ на Харьков (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

С четверга, 25 августа, в Харьковской области комендантский час снова будет действовать с 22:00 до 6:00 утра.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он напомнил, что во время действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или по транспорту.

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Глава ОВА также уточнил, что минувшей ночью в Харькове на было зафиксировано обстрелов со стороны РФ.

По его словам, оккупанты запустили в направлении города две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно — без пострадавших.

В Харьковской области действовал усиленный комендантский час. Он продлился с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Было запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

В Харьковской ОВА пояснили, что вводят такие меры из-за угрозы усиления провокаций со стороны войск РФ на День Независимости Украины.

24 августа Украина отмечала 31-й День Независимости. Практически целый день по всей стране звучали воздушные тревоги — всего 189. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Оккупанты нанесли удары по Запорожью, Харькову, Николаевской области, а также Днепропетровской и Киевской областях.

Днем четыре ракеты РФ попали по инфраструктурным объектам Миргорода Полтавской области.

В небе над Черкасской областью сбили российскую ракету.

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