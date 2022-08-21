Длительный комендантский час в Харьковской области: Укрзализныця отменила ряд поездов

21 августа, 14:58
УЗ призвала отменить поездки в Харьков и из города на 24 августа (Фото:УЗ)

УЗ призвала отменить поездки в Харьков и из города на 24 августа (Фото:УЗ)

Укрзализныця отменила все пригородные и региональные рейсы из Харькова и в Харьков во время действия длительного комендантского часа в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе компании в Telegram, пригородные и региональные рейсы из Харькова в День Независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.

Видео дня

Пассажиров призвали перенести поездки в областной центр и выезд из него на другие даты.

Информация об отмене поездов в регион будет обновляться.

В Харьковской области будет действовать усиленный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

В Харьковской ОВА пояснили, что вводят такие меры из-за угрозы усиления провокаций со стороны войск РФ в ближайшие дни.

Читайте также:
«Киев будет в списке». Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам на День Независимости — Подоляк

Армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Поздно вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание, погибли 18 человек. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

19 августа в Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Комендантский час Харьковская область Харьков Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X