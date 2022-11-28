В Николаевской области сократят комендантский час и снимут ограничения на продажу алкоголя
В Николаевской области сокращают комендантский час (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Николаевской области планируют сократить комендантский час и снять ограничения на продажу алкоголя. Нововведения не будут касаться недавно освобожденных территорий.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, теперь комендантский час в регионе будет длиться с 00:00 до 05:00.
Также будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков. Продажа алкоголя будет запрещена только военным и сотрудникам спецслужб.
Кроме того, в Николаеве планируют разблокировать Соборную площадь и расширить список Пунктов несокрушимости.
«Из-за похолодания увеличились затраты на электричество, поэтому будем планово отключать. Сейчас работаем над обеспечением дизель-генераторов», — отметил Ким.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице длительность комендантского часа сокращать не планируют.