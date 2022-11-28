В Николаевской области сократят комендантский час и снимут ограничения на продажу алкоголя 28 ноября, 15:02 В Николаевской области сокращают комендантский час (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Николаевской области планируют сократить комендантский час и снять ограничения на продажу алкоголя. Нововведения не будут касаться недавно освобожденных территорий.



Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, теперь комендантский час в регионе будет длиться с 00:00 до 05:00.

Также будут сняты все запреты по продаже спиртных напитков. Продажа алкоголя будет запрещена только военным и сотрудникам спецслужб.

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Кроме того, в Николаеве планируют разблокировать Соборную площадь и расширить список Пунктов несокрушимости.

«Из-за похолодания увеличились затраты на электричество, поэтому будем планово отключать. Сейчас работаем над обеспечением дизель-генераторов», — отметил Ким.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице длительность комендантского часа сокращать не планируют.