Правительство изменило правила комендантского часа: что разрешили бизнесу и украинцам

Кабмин принял изменения в постановление, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в пятницу, 16 января.

Он отметил, что вскоре ожидается первое подобное решение на уровне общины, а именно Киева.

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Кулеба говорит, что на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.

Также будет разрешено движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Движение общественного транспорта во время комендантского часа — по решению местных властей, учитывая ситуацию с безопасностью, отметил вице-премьер.

Кулеба сообщил, что пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры если в них есть:

автономное питание;

отопление;

стабильная связь

удлинители и бесплатный горячий чай.

Бизнесу, который официально выполняет функцию пункта несокрушимости, позволят работать 24/7.

Также Кулеба отметил, что все решения будут принимать исключительно через Совет обороны Киева при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет, утверждает вице-премьер.

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и общин на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике.

16 января первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с массированными атаками страны-агрессора России в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.