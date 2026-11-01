В Краматорске продлен комендантский час: как изменилась жизнь в прифронтовом городе

В октябре ситуация с безопасностью в Донецкой области ухудшилась (Фото: Вадим Филашкин / Telegram)

С 1 ноября на всей неоккупированной территории Донецкой области, за исключением двух громад, был продлен комендантский час — теперь он действует с 16:00 до 11:00. Ограничения касаются и Краматорска. Некоторые жители города задумываются об эвакуации , другие все равно отказываются уезжать.

Об этом сообщило Громадське радіо в воскресенье, 1 ноября.

Как сообщил корреспондент в Краматорске Андрей Гринь, несмотря на продление комендантского часа, некоторые торговые заведения открылись задолго до его окончания.

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Горожане ходили по улицам — в основном это были пенсионеры, которые отправились на поиски воды с тележками и тачками. Некоторые выразили возмущение тем, что продленный комендантский час ввели в условиях отсутствия водоснабжения, отопления и электроэнергии.

Однако настроения относительно эвакуации в Краматорске разные. Одни жители города всерьез обдумывают вариант эвакуации, другие — категорически отвергают его.

«Никуда не поеду. Если уж умирать, то дома», — процитировало Громадське радіо слова некоторых местных жителей.

Продолжительность комендантского часа осталась без изменений только на территории Александровской и Черкасской громад. Там он длится с 21:00 до 05:00.

8 октября российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по двум автобусам и остановке общественного транспорта в Краматорске. Тогда погибли 33 человека.

С 9 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин велел приостановить движение общественного транспорта в Краматорске и Славянске. 11 октября Донецкая ОВА решила расширить зону обязательной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска.

Российские агрессоры продолжали атаковать Краматорск. 20 октября в результате российского удара в городе погибли трое сотрудников теплоснабжающей организации, которые проверяли готовность сети к отопительному сезону.

23 октября войска РФ сбросили на жилой квартал Краматорска три ФАБ-250. В результате атаки один человек погиб, шестеро пострадали, среди них — трое детей.

31 октября россияне нанесли авиаудар по центральной части Краматорска, в результате чего было разрушено здание исполкома.