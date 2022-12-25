Сводка Генштаба. В Васильевке россияне на неделю ввели комендантский час, ВСУ отразили атаки возле 15 населенных пунктов 25 декабря, 07:32 Украинские военные в Бахмуте Донецкой области, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 25 декабря.

Так, в Васильевке россияне ввели комендантский час, который продлится с 28 декабря по 4 января. Работникам экстренных служб они выдают специальные пропуска, а другим жителям запрещают покидать дом и перемещаться по населенному пункту.

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Сейчас армия РФ сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях; на Купянском — пытается улучшить тактическое положение.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений: враг сохраняет военное присутствие, но признаков формирования наступательных группировок Генштаб не зафиксировал. На Слобожанском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском Херсонском — оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

В течение минувших суток российские военные нанесли пять ракетных и один авиаудар, а также совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, убив мирных жителей.

Силы обороны Украины отразили атаки россиян в районах 15 населенных пунктов в Харьковской (Лиман Первый), Луганской (Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка) и Донецкой областях (Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое, Марьинка).

Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины атаковали четыре пункта управления, три района сосредоточения живой силы противника, ЗРК С-300 и еще три важных объекта войск РФ.