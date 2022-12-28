В праздничную ночь. Какой комендантский час и другие ограничения будут действовать в Украине на Новый год

28 декабря, 15:21
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Так выглядел праздничный зимний Киев до полномасштабной войны (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Так выглядел праздничный зимний Киев до полномасштабной войны (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Рассказываем, будут ли ослаблены военные правила для украинцев в новогоднюю ночь.

Комендантский час в Украине продолжит действовать в новогоднюю ночь заявил пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря. В частности, она напомнила, что в Украине запрещено использовать пиротехнику.

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Недавно киевляне создали петицию, в которой обратились к руководству города с просьбой упразднить комендантский час в Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января. «Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно много людей будет возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали», — отметил ее автор. Петиция была опубликована 12 декабря, однако на 28 декабря не собрала необходимого количества подписей.

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Позже секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что режим комендантского часа будет действовать и на Новый год: «Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка в елку, посмотреть на елку — да, соблюдать правила безопасности — да». Кроме этого, напоминаем, что власти Киева приняли решение до конца войны с РФ запретить жителям города использовать пиротехнику и ездить на автомобилях без глушителей.

С 5 декабря в Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа, однако позже появилась информация, что в новогоднюю ночь ее планируют усилить: рассматриваются разные варианты, например, с 23:00 вечера до 5:00 утра, или круглосуточный запрет быть в общественных местах.

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В Ивано-Франковской области на новогодние и рождественские праздники сократят комендантский час. Такое решение приняла Ивано-Франковская ОВА. С 31 декабря 2022 по 10 января 2023 комендантский час продлится с 00:00 до 05:00, а с 11 января комендантский час в регионе будет действовать с 23:00 до 05:00.

Единственная область Украины, где пока не действует комендантский час – это Закарпатье. Однако недавно совет обороны области рассматривал вариант введения комендантского часа в регионе. Пока сошлись на том, что оснований для ее введения нет. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита изданию Голос Карпат. В новогоднюю ночь в области не будет ограничений для пребывания в людных местах.

В Одесской области комендантский час сокращать не планируют — он продлится с 23:00 до 5:00. Людей призывают встречать Новый год дома. Также пока нет информации об изменении продолжительности комендантского часа в других регионах.

Комендантский час на Новый год 2023 по областям

  • г. Киев - с 23.00 до 5.00
  • Винницкая область - с 00.00 до 5.00
  • Волынская область - с 00.00 до 5.00
  • Днепропетровская область - с 23.00 до 5.00
    (Синельниковский и Никопольский районы – с 21.00 до 6.00)
  • Донецкая область - с 21.00 до 5.00
  • Житомирская область - с 00.00 до 5.00
  • Закарпатская область - отсутствует комендантский час
  • Запорожская область - с 23.00 до 5.00
  • Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00 (с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года)
  • Киевская область - с 23.00 до 5.00
  • Кировоградская область - с 23.00 до 5.00
  • Луганская область - с 21.00 до 5.00
  • Львовская область - с 00.00 до 5.00
  • Николаевская область - с 22.00 до 6.00
  • Одесская область - с 23.00 до 5.00
  • Полтавская область - 23.00 до 5.00
  • Ровенская область - с 00.00 до 5.00
  • Сумская область - с 23.00 до 5.00
  • Тернопольская область - с 23.00 до 5.00
  • Харьковская область - с 23:00 вечера до 5:00 утра, или круглосуточный запрет быть в общественных местах (окончательно не решено)
  • Херсонская область - с 19.00 до 6.30
  • Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00
  • Черкасская область - с 23.00 до 5.00
  • Черновицкая область - с 23.00 до 5.00
  • Черниговская область - с 23.00 до 4.00
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Теги:   Комендантский час Новый год 2023

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