В праздничную ночь. Какой комендантский час и другие ограничения будут действовать в Украине на Новый год 28 декабря, 15:21 Так выглядел праздничный зимний Киев до полномасштабной войны (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Рассказываем, будут ли ослаблены военные правила для украинцев в новогоднюю ночь.

Комендантский час в Украине продолжит действовать в новогоднюю ночь заявил пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря. В частности, она напомнила, что в Украине запрещено использовать пиротехнику.

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Недавно киевляне создали петицию, в которой обратились к руководству города с просьбой упразднить комендантский час в Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января. «Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно много людей будет возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали», — отметил ее автор. Петиция была опубликована 12 декабря, однако на 28 декабря не собрала необходимого количества подписей.

Позже секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что режим комендантского часа будет действовать и на Новый год: «Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка в елку, посмотреть на елку — да, соблюдать правила безопасности — да». Кроме этого, напоминаем, что власти Киева приняли решение до конца войны с РФ запретить жителям города использовать пиротехнику и ездить на автомобилях без глушителей.

С 5 декабря в Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа, однако позже появилась информация, что в новогоднюю ночь ее планируют усилить: рассматриваются разные варианты, например, с 23:00 вечера до 5:00 утра, или круглосуточный запрет быть в общественных местах.

В Ивано-Франковской области на новогодние и рождественские праздники сократят комендантский час. Такое решение приняла Ивано-Франковская ОВА. С 31 декабря 2022 по 10 января 2023 комендантский час продлится с 00:00 до 05:00, а с 11 января комендантский час в регионе будет действовать с 23:00 до 05:00.

Единственная область Украины, где пока не действует комендантский час – это Закарпатье. Однако недавно совет обороны области рассматривал вариант введения комендантского часа в регионе. Пока сошлись на том, что оснований для ее введения нет. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита изданию Голос Карпат. В новогоднюю ночь в области не будет ограничений для пребывания в людных местах.

В Одесской области комендантский час сокращать не планируют — он продлится с 23:00 до 5:00. Людей призывают встречать Новый год дома. Также пока нет информации об изменении продолжительности комендантского часа в других регионах.

Комендантский час на Новый год 2023 по областям

г. Киев - с 23.00 до 5.00

Винницкая область - с 00.00 до 5.00

Волынская область - с 00.00 до 5.00

Днепропетровская область - с 23.00 до 5.00

(Синельниковский и Никопольский районы – с 21.00 до 6.00)

(Синельниковский и Никопольский районы – с 21.00 до 6.00) Донецкая область - с 21.00 до 5.00

Житомирская область - с 00.00 до 5.00

Закарпатская область - отсутствует комендантский час

Запорожская область - с 23.00 до 5.00

Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00 ( с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года)

с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года) Киевская область - с 23.00 до 5.00

Кировоградская область - с 23.00 до 5.00

Луганская область - с 21.00 до 5.00

Львовская область - с 00.00 до 5.00

Николаевская область - с 22.00 до 6.00

Одесская область - с 23.00 до 5.00

Полтавская область - 23.00 до 5.00

Ровенская область - с 00.00 до 5.00

Сумская область - с 23.00 до 5.00

Тернопольская область - с 23.00 до 5.00

Харьковская область - с 23:00 вечера до 5:00 утра, или круглосуточный запрет быть в общественных местах (окончательно не решено)

Херсонская область - с 19.00 до 6.30

Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00

Черкасская область - с 23.00 до 5.00

Черновицкая область - с 23.00 до 5.00

Черниговская область - с 23.00 до 4.00