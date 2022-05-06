Комендантский час. Что нужно знать о правилах, правах и обязанностях граждан и патрулей

6 мая, 07:06
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Комендантский час: ограничение и полномочия патрулей (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr)

Комендантский час: ограничение и полномочия патрулей (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr)

В результате полномасштабной войны россии против Украины по всей территории страны был введен комендантский час.

Что такое комендантский час

Комендантский час (запрещенное время) — запрет военным комендантом в определенное время суток и на время находиться на улицах и в общественных местах жителям определенного населенного пункта, где установлено Президентом Украины военное (чрезвычайное) положение.

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Как вводится комендантский час

Порядок и процедура введения комендантского часа урегулирована Порядком осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установления специального режима светомаски в отдельных местностях, где введено военное положение, утвержденное постановлением КМУ.

Ограничение во время комендантского часа

На территории, где введен комендантский час, необходимо иметь пропуска и удостоверения, которые выдает военная комендатура для пребывания в определенный период суток на улицах и других общественных местах.

Пропуска действуют только в пределах территории, где введен комендантский час и их учет также осуществляется комендатурой на территории, где введен комендантский час.

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Контроль

Выполнение вопросов соблюдения комендантского часа жителями данного населенного пункта возлагается военным комендантом на специально предназначенные для этой цели комендантские патрули, в состав которых входят:

  • полицейские национальной полиции Украины;
  • военнослужащие Вооруженных сил Украины;
  • военнослужащие Национальной гвардии Украины;
  • военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Во время комендантского часа въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час, осуществляется только через определенные комендатурой блокпосты.

Полномочия комендантских патрулей

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В случае нарушения комендантского часа комендантский патруль имеет право:

  • задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции Украины лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • проверить документы, удостоверяющие личность и выяснить, может ли человек находиться на улице в это время;
  • осуществить досмотр вещей, транспортного средства, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанного лица;
  • изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;
  • в случае необходимости и согласия использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам, предприятиям, учреждениям и организациям ( за исключением иностранных) для предотвращения совершения уголовного преступления;
  • применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям.

При наличии правовых оснований лицо, совершившее нарушение режима установленного комендантского часа, может быть задержано и привлечено к административной или уголовной ответственности.

Ответственность за нарушение комендантского часа

Согласно статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях за неисполнение требований законного распоряжения или требования патруля нарушителю грозит:

  • штраф;
  • публичные либо исправительные работы;
  • административный арест до 15 сут.

Требования комендантского патруля нуждаются в немедленном исполнении без лишнего спора.

При умышленном сопротивлении со стороны задержанного выполнить законные требования комендантского патруля к такому лицу может быть применена физическая сила или огнестрельное оружие.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Комендантский час Военное положение Патруль Правила Война России против Украины

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