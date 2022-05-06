Комендантский час. Что нужно знать о правилах, правах и обязанностях граждан и патрулей 6 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Комендантский час: ограничение и полномочия патрулей (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr)

В результате полномасштабной войны россии против Украины по всей территории страны был введен комендантский час.

Что такое комендантский час

Комендантский час (запрещенное время) — запрет военным комендантом в определенное время суток и на время находиться на улицах и в общественных местах жителям определенного населенного пункта, где установлено Президентом Украины военное (чрезвычайное) положение.

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Как вводится комендантский час

Порядок и процедура введения комендантского часа урегулирована Порядком осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установления специального режима светомаски в отдельных местностях, где введено военное положение, утвержденное постановлением КМУ.

Ограничение во время комендантского часа

На территории, где введен комендантский час, необходимо иметь пропуска и удостоверения, которые выдает военная комендатура для пребывания в определенный период суток на улицах и других общественных местах.

Пропуска действуют только в пределах территории, где введен комендантский час и их учет также осуществляется комендатурой на территории, где введен комендантский час.

Контроль

Выполнение вопросов соблюдения комендантского часа жителями данного населенного пункта возлагается военным комендантом на специально предназначенные для этой цели комендантские патрули, в состав которых входят:

полицейские национальной полиции Украины;

военнослужащие Вооруженных сил Украины;

военнослужащие Национальной гвардии Украины;

военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Во время комендантского часа въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введен комендантский час, осуществляется только через определенные комендатурой блокпосты.

Полномочия комендантских патрулей

В случае нарушения комендантского часа комендантский патруль имеет право:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции Украины лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

проверить документы, удостоверяющие личность и выяснить, может ли человек находиться на улице в это время;

осуществить досмотр вещей, транспортного средства, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанного лица;

изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;

в случае необходимости и согласия использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам, предприятиям, учреждениям и организациям ( за исключением иностранных) для предотвращения совершения уголовного преступления;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям.

При наличии правовых оснований лицо, совершившее нарушение режима установленного комендантского часа, может быть задержано и привлечено к административной или уголовной ответственности.

Ответственность за нарушение комендантского часа

Согласно статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях за неисполнение требований законного распоряжения или требования патруля нарушителю грозит:

штраф;

публичные либо исправительные работы;

административный арест до 15 сут.

Требования комендантского патруля нуждаются в немедленном исполнении без лишнего спора.

При умышленном сопротивлении со стороны задержанного выполнить законные требования комендантского патруля к такому лицу может быть применена физическая сила или огнестрельное оружие.

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