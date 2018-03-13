Комендант общежития Киевпастранса присвоила себе недвижимость предприятия

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Чиновница оформила имущество Киевпастранса на свою мать
Фото: racurs.ua

Чиновница оформила имущество Киевпастранса на свою мать

Прокуратура разоблачила экс-коменданта общежития Киевпастранса, которая, занимая указанную должность, незаконно присвоила себе имущество коммунального предприятия на сумму в 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Должностное лицо, воспользовавшись предоставленными полномочиями, подделала официальные документы на право владения двумя коммунальными помещениями. После этого женщина уволилась с должности и сразу зарегистрировала за собой право собственности на указанные объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в дальнейшем бывший комендант переоформила право собственности на это имущество на свою мать.

Ранее сообщалось, что экс-служащий украинского консульства в испанской Малаге присвоил себе более 700 тысяч гривен.

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