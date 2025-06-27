«Даже сами не ожидали». Умеров заявил об «антишахедном» решении, которое оказалось очень эффективным
Силы обороны Украины сбивают российский шахед над Киевом, 24 апреля 2025 год (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Украина системно работает над поиском эффективных решений против вражеских дронов-камикадзе, работа для создания действенной модели противодействия шахедам продолжается в течение трех лет.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Суспільне.
«На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях», — сказал Умеров.
По словам министра, решения, которые в первое время после полномасштабного вторжения РФ демонстрировали высокую эффективность со временем теряли ее. Ведь враг менял тактику.
Умеров сообщил, Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.
Россия же использует комбинированные удары, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону
«Используют до 500 шахедов за ночь и комбинируют с баллистическими и крылатыми ракетами — для того, чтобы истощить наше ПВО, просчитать нашу эшелонированность, для психологического давления», — отметил министр.
Впрочем, по его словам, Украина находит решения и адаптирует оборону.
«И антишахедное решение уже есть — одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали», — заверил Рустем Умеров.
Он также подчеркнул, что работа над противодронными системами — это непрерывный цикл инноваций и совершенствования.
21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.
По данным ГУР, РФ производит до 170 шахедов и дронов-имитаторов в сутки, до конца года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.
В целом страна-агрессор по состоянию на 15 июня накопила около 6000 ударных дронов типа Герань-2 (Shahed-136) и Гарпия-А1, а также более 6000 имитаторов (Гербера).
24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. Всего с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких БпЛА
«Россия никогда бы не смогла этого сделать без своих связей с режимом в Иране», — подчеркнул украинский лидер.