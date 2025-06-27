«Даже сами не ожидали». Умеров заявил об «антишахедном» решении, которое оказалось очень эффективным

Украина системно работает над поиском эффективных решений против вражеских дронов-камикадзе , работа для создания действенной модели противодействия шахедам продолжается в течение трех лет.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Суспільне.

«На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях», — сказал Умеров.

Реклама

По словам министра, решения, которые в первое время после полномасштабного вторжения РФ демонстрировали высокую эффективность со временем теряли ее. Ведь враг менял тактику.

Умеров сообщил, Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.

Россия же использует комбинированные удары, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону

«Используют до 500 шахедов за ночь и комбинируют с баллистическими и крылатыми ракетами — для того, чтобы истощить наше ПВО, просчитать нашу эшелонированность, для психологического давления», — отметил министр.

Впрочем, по его словам, Украина находит решения и адаптирует оборону.

«И антишахедное решение уже есть — одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали», — заверил Рустем Умеров.

Он также подчеркнул, что работа над противодронными системами — это непрерывный цикл инноваций и совершенствования.

Инфографика: NV

21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.

По данным ГУР, РФ производит до 170 шахедов и дронов-имитаторов в сутки, до конца года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.

В целом страна-агрессор по состоянию на 15 июня накопила около 6000 ударных дронов типа Герань-2 (Shahed-136) и Гарпия-А1, а также более 6000 имитаторов (Гербера).

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. Всего с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких БпЛА

«Россия никогда бы не смогла этого сделать без своих связей с режимом в Иране», — подчеркнул украинский лидер.