Украина все чаще подвергается комбинированным атакам со стороны страны-агрессора России, и это, по мнению военных экспертов, может быть частью ее летнего наступления.

Об этом пишет Deutsche Welle, анализируя участившиеся ракетно-дроновые удары по территории Украины.

По словам немецкого политолога Андреаса Хайнеманна-Грюдера, цель Москвы — вывести из строя украинскую ПВО настолько, чтобы потери не могли быть компенсированы помощью союзников. Эти атаки также могут быть сигналом о том, что РФ готовится к «решающей битве», добавил он. Эксперт также не исключил, что к концу 2025 года страна-агрессор сможет заставить Украину подчиниться требованиям Кремля.

Реклама

В свою очередь военный аналитик, полковник австрийской армии Маркус Рейснер высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин, нанося комбинированные удары, преследует две стратегические цели — уничтожить военно-промышленный комплекс Украины и повлиять на гражданское население. Таким образом Кремль косвенно пытается надавить на украинское правительство. В то же время он указал, что без помощи других стран, среди которых Китай и Северная Корея, у РФ не было бы возможности осуществлять массированные атаки на Украину.

По словам экспертов, которые были опрошены DW, действия со стороны Запада должны быть более решительными. Украине, по словам Маркуса Рейснера, необходима поддержка союзников, особенно в области специальных систем вооружения, таких как зенитные ракеты Patriot.

Кроме того, по мнению Хайнеманна-Грюдера, Запад должен перестать бояться, что поставляемое в Украину оружие может попасть в руки российских оккупантов.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет в планах запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все». Речь идет о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но требуется соответствующее финансирование.

13 июля Зеленский сообщил, что за последние семь дней враг использовал для воздушного террора более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов.

«Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей. Но, несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики — уже сотни уничтоженных российско-иранских шахедов за эту неделю», — подчеркнул он.