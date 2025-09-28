В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ: погибли четыре человека, 13 получили ранения

Россияне в ночь на 28 сентября атаковали Киев (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской атаки в ночь на воскресенье, 28 сентября. Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате атаки погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще 13 человек получили ранения.

В ГСЧС отметили, что психологи оказали помощь 25 людям.

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Для ликвидации последствий российского удара было привлечено более 300 спасателей и 70 единиц техники, сказано в сообщении.

В ночь на 28 сентября Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА.

В Киеве последствия вражеских атак зафиксировали в семи районах. Было повреждено здание Института кардиологии, там погибли медсестра и пациент.

Также в Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. РФ применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.