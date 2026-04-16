В Украине в результате ночной массированной атаки РФ погибли 15 человек — вице-премьер Кулеба

16 апреля, 08:53
Пожар в Киеве после российских ударов 16 апреля 2026 года (Фото: Сергей Окунев / NV)

Пожар в Киеве после российских ударов 16 апреля 2026 года (Фото: Сергей Окунев / NV)

В Украине в результате массированной атаки РФ ночью в четверг, 16 апреля, погибли 15 человек, разбор завалов продолжается. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Общее количество пострадавших — более 80.

Больше всего людей погибли в Одессе — восемь, еще 14 — ранены. Также известно о четырех погибших, среди которых есть 12-летний ребенок, и более 40 пострадавших в Киеве.

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В Днепропетровской области в результате обстрела РФ ночью трое погибших и 25 раненых, добавил Кулеба.

Также о пострадавших сообщается в Харькове.

За последние сутки Россия осуществила две волны комбинированных атак на Украину с использованием 659 БПЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины Алексей Кулеба атака шахедов Ракетный удар

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