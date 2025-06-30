Спутниковые снимки подтвердили попадание в нефтебазу Атлас в Ростовской области, которую атаковали ракетные войска ВСУ

Нефтебаза Атлас, горящая в Ростовской области после атаки дронов, 29 ноября 2024 года (Фото: скриншот из видео / Telegram)

В ночь на 23 июня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе комбината Атлас , что в Ростовской области РФ. Объект расположен примерно в 170 километрах от государственной границы Украины.

30 июня NV получил доступ к спутниковым снимкам, подтверждающим попадание, в результате которого уничтожена одна цистерна. На цистернах рядом заметен след пожара или взрыва.

Некоторые источники ошибочно сообщали о более масштабных разрушениях, однако эта нефтебаза уже была атакована Силами обороны ранее, несколько резервуаров были разрушены во время предыдущих атак, что подтверждает анализ спутниковых снимков за несколько различных промежутков времени.

Фото: NV

Особенностью этой атаки стал тот факт, что Генштаб ВСУ отметил, что удар был нанесен Силами специальных операций во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией Украины. Это сообщение является нетипичным, поскольку почти все атаки на нефтебазы осуществляются с помощью БПЛА. Операторами БпЛА, атакующих тыловые объекты РФ, являются подразделения СБУ, ГУР, некоторые подразделения ВСУ и Сил специальных операций.

Анализ всех сообщений Генштаба за последние годы показывает, что это первое упоминание о Ракетных войсках и артиллерии в контексте ударов по глубокому тылу РФ.

Еще в день сообщения Генштаба сразу несколько OSINT-проектов сделали предположение, что упоминание о Ракетных войсках — не случайно и является намеком на испытания нового вида вооружения или расширением возможностей систем, которые использовались ранее. Однако по состоянию на сейчас нет подтверждений или новых сообщений на эту тему.

В субботу, 28 июня, Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили склады боеприпасов на территории Брянской области страны-агрессора России.

Речь идет о складах 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ).

28 июня в сети сообщалось об атаке БПЛА на аэродром Кировское в Крыму. Мониторинговый канал Крымский ветер написал о поражении российского склада с боеприпасами, объектов ПВО, самолетов и вертолетов.