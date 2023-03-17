Комбата 46-й бригады понижают в должности после интервью The Washington Post, в ответ он написал рапорт на увольнение — все, что известно 17 марта, 00:43 Анатолий «Купол» (Фото:Армия FM)

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Купола переводят с должности командира боевого батальона на должность замкомандира батальона учебного центра, это произошло после его интервью WP, пишет Украинская правда.

В ответ на такой шаг «Купол» написал рапорт на увольнение.

В статье говорится, что украинской армии не хватает боеприпасов. Также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных.



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«Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и пришедший с полигона солдат — это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены», — приводятся в этой статье слова «Купола».

Также в статье сказано, что чиновник из Германии анонимно сообщил, что украинские потери оценивают в 120 тысяч погибшими и ранеными и приводятся слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника, который скептически относится к украинскому контрнаступлению весной и называет количество обещанных для ВСУ танков «символическим».

NV следит за реакцией на публикацию WP и ее последствиями.



00:04 В то же время Анатолий Козел (позывной «Купол») заявил Суспільне о давлении со стороны командующего Десантно-штурмовыми войсками, генерал-майора Максима Миргородского и заместителя Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

«Мои дальнейшие действия, шаг номер один — уволиться, потому, что с такими командующими я не желаю служить, это „гиблая история“, как говорится. Ну а дальше жизнь покажет, если мне дадут призваться и служить в других войсках, я буду воевать если нет, то такое у нас демократическое государство», — сказал «Купол».

23:44 В ДШВ заявили, что провели служебную проверку из-за интервью «Купола»

Спикер ДШВ Валентин Шевченко в комментарии УП сказал, что служебную проверку провели «по факту распространения в интервью недостоверной информации офицером ДШВ».

«Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов по публичному общению и сведению данных, составляющих государственную тайну. Согласно стандартам армий стран НАТО, которые внедрены и в ВСУ, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было», — сообщил он.

В ДШВ подчеркнули, что 100% военнослужащих ДШВ, призванных по мобилизации, прошли подготовку перед назначением. Подготовка проходит как за границей, так и в учебных центрах ДШВ.

Шевченко сообщил, что среди подчиненных «Купола» были бойцы, которые прошли курс подготовки в Великобритании, и иностранные инструкторы «не раз отмечали их мотивацию и должную подготовку».

«Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46-й бригаде. У офицера много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения. Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа», — добавил спикер.

По словам спикера, решение назначить «Купола» в один из учебных центров ДШВ приняли, «учитывая боевой опыт и знание проблем подготовки».

20:50 «Купол» подтвердил, что его понизили в должности

В комментарии изданию hromadske «Купол» заявил, что командующий ДШВ ВСУ генерал-майор Максим Миргородский объяснил понижение тем, что если он говорит о плохой подготовке военных, то «пусть сам их готовит».

«Господин Миргородский вызвал меня на беседу в субботу, сказал «ну если ты такой умный, даешь интервью, то ты пойдешь на понижение в учебный центр», — сказал военнослужащий Суспільному.

Он добавил, что не хочет служить с такими командующими, поэтому его первый шаг — уволиться: «А дальше жизнь покажет, если мне дадут призваться и служить в других войсках, я буду воевать, если нет, — такое у нас демократическое государство».

19:36 Депутат Рады от Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала отстранение «Купола» «затыканием армии рта и попыткой наказывать за каждое слово правды»

«В отличие от попугаев с Банковой, которые безответственно комментируют все подряд в марафоне и не вылезают из ТВ, „Купол“ с 2014 года на войне. Солдаты называют его отцом, он ответственно относится к военному делу, бережет жизнь подчиненных и при этом дает точный fнализ ситуации безопасности, называет вещи своими именами. В интервью он сказал очевидное — перед отправкой в ад солдат надо учить и готовить. Но в логику марафона, где мы уже победили, тяжелая правда не вписывается. ВСУ должно быть героическим и молчаливым», — заявила депутат на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что реалистичный взгляд ВСУ важно учитывать.

«Спасибо легендарной 46 за мужество и героизм, ее комбату за сверхусилие держать оборону Бахмута. „Купол“ должен получить отличие, а не выговор. Даже если у него нет страницы в Instagram», — подытожила Геращенко.

19:00 Депутат Киевского горсовета Александр Погребиский назвал отстранение «Купола» наказанием для личного состава, который освобождал юг Украины, а затем воевал в Бахмуте, Клещиевке и Соледаре

«Когда я служил в 95, он был моим замкомбата и тогда он завоевал славу „бога конвоев“, не потому что он к ней стремился, а потому, что выполнял поставленные задачи сохраняя личный состав. Командир, имеющий абсолютный авторитет в батальоне, командир которого всегда недооценивали, вероятно из-за описанных выше мной качеств. Когда Анатолич позвонил мне и сказал, что он формирует батальон у меня сомнения не было в том, что именно под его командованием я пойду воевать. Я с 2015 года ни разу не слышал и не видел, чтобы он кричал на личный состав или унижал кого-то, наоборот, с уважением к каждому бойцу!», — подчеркнул Погребиский на своей странице в Facebook.

18:34 Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов раскритиковал намерение снять «Купола» с должности

«Командир батальона 46-й аэромобильной бригады с позывным „Купол“ воевал с 2014-го года и блестяще проявил себя после российского вторжения. „Купол“ стал единственным кадровым военным в батальоне, полностью составленном из резервистов. Из 500 бойцов первого состава погибли 100, ранены почти 400. В батальоне „Купола“ — высочайшего уровня мотивация, высокое доверие к командиру, качественное управление — во время боев в Соледаре у них было много обмороженных и бойцам ампутировали пальцы на ногах, потому что они держали позиции до последней возможности, без смен и даже обеспечения, потому что такие были тяжелые условия, именно из этого батальона один из десантников потерял 10 пальцев от обморожения. Они отступили по приказу, когда враг фактически окружил Соледар. Поэтому сказать, что „Купол“ ищет зраду или это человек, который пытается уклониться от ответственности, невозможно — этот офицер берет ответственность на себя», — заявил журналист на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что все, о чем «Купол» говорил в интервью, — правда и обсуждается в армии.

«Этот реализм необходим для формирования объективной картины в украинском и американском обществе. Мы должны осознать недостаточность усилий для подготовки и организации наших войск», — написал Бутусов.

Главный редактор Цензор.НЕТ назвал «единственным путем к победе» изменения в подготовке украинских военных, потому что «никакие слова не прорвут фронт».

«Если отстранение произойдет, значит, действующая армия потеряет качественного командира, будет существенно снижена боеспособность батальона и бригады в целом, будет подорван слаженный коллектив, а вместо честного анализа и реальных изменений, разбора ошибок, победит в армии российщина, где любые справедливые замечания отрицают, а тех, кто их делает — гнобят, тем самым делая невозможными необходимые изменения», — убежден он.

Бутусов выразил надежду, что «Купола» сохранят в должности, отметят его боевой путь наградами и справедливо оценят его слова.

18:02 Глава украинского бюро WP Изабель Хуршудян также сообщила в Twitter, что Купола сняли с должности командира 46-й бригады после разговора с журналистами

По данным журналистов, это не первый случай перевода в 46-ю бригаде после коммуникации с прессой.

Издание пишет, что сержанта ДШВ Александра Погребиского после интервью Украинской правде об обстановке в Соледаре, из которого в январе 2023 года выходила украинская армия, перевели из боевого подразделения в учебный центр ДШУ, на должность главного инструктора роты.



17:10 Сотрудник украинского бюро WP Сергей Моргунов заявил, что материал Washington Post многим не понравился в политическом и военном руководстве Украины

«Потому что он не вписывается в общую положительную картину успехов на фронте. Когда слушаешь Данилова/Подоляка/Ермака, а потом смотришь на динамику развития событий на восточном фронте на картах Deep State и с сообщений знакомых там, начинаешь думать, что это какое-то шизофреническое разделение на две реальности», — написал он в Facebook.

По его словам, решение отстранить «Купола» с позиции командира батальона в 46-й бригаде — это «такой уровень „совковой“ и „российской“ цензуры», что ему стыдно.

«Боевой командир, умеющий воевать и заботиться о своих солдатах. Именно поэтому они высокомотивированы, стоят до последнего и показывают себя в боях дисциплинированно. Он не говорил о политике, он не ставил оценки действиям высшего командования, он просто назвал вещи своими именами в пределах своей компетенции», — добавил он.