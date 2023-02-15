Засекреченное место под землей. Как выглядит центр боевого управления ВСУ — видео 15 февраля, 16:08 Комаров впервые показал центр боевого управления ВСУ (Фото:Скриншот видео Дмитрий Комаров/Facebook)

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в среду, 15 февраля, опубликовал видео, на котором показан один из центров боевого управления Сил обороны Украины.



Он рассказал в Facebook, что ожидал встречи несколько месяцев. Где и когда именно она состоялась, Комаров не сказал – ролик снимали ролик с соблюдением мер безопасности.

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« Я сознательно называю это место „Центр принятия решений“, потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления», – написал телеведущий.

На кадрах военачальники во главе с командующим Восточной группировкой войск генерал-полковник генералом Александром Сырским во время рабочего совещания. В помещении много экранов, компьютеры и карты. Комаров анонсировал интервью с Сырским, которое станет частью его документального проекта Рік.

Это подземелье, это засекреченное место, которое враг ищет всю войну. И, конечно, хочет его уничтожить […] Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления — я увидел перед собой не только военного, но прежде всего человека — скромного, вежливого, человечного», — добавил он, описывая Сырского.