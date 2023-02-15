Засекреченное место под землей. Как выглядит центр боевого управления ВСУ — видео

15 февраля, 16:08
Поделиться:
Комаров впервые показал центр боевого управления ВСУ (Фото:Скриншот видео Дмитрий Комаров/Facebook)

Комаров впервые показал центр боевого управления ВСУ (Фото:Скриншот видео Дмитрий Комаров/Facebook)

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в среду, 15 февраля, опубликовал видео, на котором показан один из центров боевого управления Сил обороны Украины.

Он рассказал в Facebook, что ожидал встречи несколько месяцев. Где и когда именно она состоялась, Комаров не сказал – ролик снимали ролик с соблюдением мер безопасности.

Видео дня

« Я сознательно называю это место „Центр принятия решений“, потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления», – написал телеведущий.

На кадрах военачальники во главе с командующим Восточной группировкой войск генерал-полковник генералом Александром Сырским во время рабочего совещания. В помещении много экранов, компьютеры и карты. Комаров анонсировал интервью с Сырским, которое станет частью его документального проекта Рік.

Читайте также:
Атланты операции. Как генерал-полковник Александр Сырский стал одним из соавторов новых побед ВСУ на востоке и помог отстоять Киев весной

Это подземелье, это засекреченное место, которое враг ищет всю войну. И, конечно, хочет его уничтожить […] Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления — я увидел перед собой не только военного, но прежде всего человека — скромного, вежливого, человечного», — добавил он, описывая Сырского.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дмитрий Комаров Александр Сырский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X