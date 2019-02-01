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Командующий ВМС про Керченский мост: Кому он нужен, он и так рухнет через несколько лет

Вчера, 15:01
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Пресс-служба ВМС Украины

Игорь Воронченко

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал российский фейк о якобы намерении украинских военных подорвать Керченский мост.

По словам Воронченко, переход украинских кораблей в Азовское море был заранее запланирован, а распространяемые россиянами слухи о якобы намерении его взорвать - фейки.

"Это был запланированный переход для наращивания нашей корабельно-катерной группировки. То, что там какие-то слухи распространяет президент РФ, что они "шли подрывать мост "- да кому этот мост ваш нужен ... Он и так рухнет через несколько лет, так как спроектирован неверно и стоит на границе тектонических плит", - заявил Воронченко в интервью спецпроекту Радіо Свобода.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично связал захват украинских кораблей и моряков с якобы намерениями Украины "взорвать" Керченский мост.

25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".

28 ноября президент Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с РФ регионах Украины сроком на 30 дней. 

16 января Лефортовский суд Москвы продлил украинским военнослужащим срок содержания под стражей до 24 апреля 2019 года.

Теги:   ВМС Украины Керченский мост Игорь Воронченко

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