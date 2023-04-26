Командующий Сил спецопераций посетил Бахмут и сообщил о текущей ситуации в городе 26 апреля, 08:15 Командующий ССО Виктор Хоренко посетил Бахмут (Фото:t.me/ukr_sof)

Командующий Сил специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут в Донецкой области, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.



Об этом сообщает пресс-служба командования Сил специальных операций ВС Украины в Telegram.

Хоренко ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с бойцами подразделений Сил спецопераций, которые обороняют Бахмут.

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Фото: t.me/ukr_sof

«Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь в очередной раз доказывает, что ССО — это прежде всего преимущество качества над количеством», — сказал Виктор Хоренко бойцам.

Он отметил важность работы групп специального назначения во время обороны Бахмута и отметил профессионализм операторов ССО.

Фото: t.me/ukr_sof

25 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут становится «образцом военного позора» России.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от Бахмута, потому что это расширит фронт.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.