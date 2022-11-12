Люди аплодировали и благодарили. Командующий ОК Юг прибыл в освобожденный Херсон 12 ноября, 21:19 Командующий ОК Юг прибыл в Херсон (Фото:ОК Юг/Facebook)

Командующий Оперативным командованием Юг Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.

Соответствующее видео опубликовало в Facebook ОК Юг.

На кадрах видео видно, как жители города на одной из центральных площадей встречали командующего аплодисментами и криками «Спасибо».



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«Я вас благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры. Все будет хорошо. Мы все отстроим, мы вернем все», — сказал генерал-майор.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.



Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.



В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.



9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.



Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

