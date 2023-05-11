Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал, как и чем защищают небо над Киевом

11 мая, 12:12
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Для противовоздушной обороны Киева действует многоуровневый принцип эшелонирования (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Для противовоздушной обороны Киева действует многоуровневый принцип эшелонирования (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Для противовоздушной обороны Киева используют многоуровневый принцип эшелонирования. О структуре ПВО рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Так, первый эшелон бы создали за счет мобильных огневых групп, задача которых — уничтожение воздушных российских целей на самых угрожающих направлениях.

На их вооружении есть:

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  • ЗРК Оса-АКМ;
  • ЖК Avenger;
  • ЗСАУ Gepard 1А2,
  • ВСУ Шилка,
  • DM Stinger,
  • ПЗРК Piorun, Игла-1, Стрела-2, Stinger, Martlet, RBS 70, ЗУ-23 и т. д.
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Во второй эшелон входят подразделения Воздушных сил ВСУ. На их вооружении зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия:

  • С-300П,
  • Бук-Ml,
  • С-125,
  • NASAMS,
  • IRIS-T,
  • Crotale и другие.

По словам Наева, в перспективе наращивать эффективность систем хотят, используя как западное оружие, так и технику от украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и баллистических целей», — подчеркнул он.

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В ночь на 4 мая украинские силы ПВО впервые сбили российскую аэробалистическую ракету Кинжал. Вскоре спикер Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники перехватили ее с помощью ЗРК Patriot.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев ПВО Сергей Наев

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