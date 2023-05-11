Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал, как и чем защищают небо над Киевом
Для противовоздушной обороны Киева действует многоуровневый принцип эшелонирования (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)
Для противовоздушной обороны Киева используют многоуровневый принцип эшелонирования. О структуре ПВО рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Так, первый эшелон бы создали за счет мобильных огневых групп, задача которых — уничтожение воздушных российских целей на самых угрожающих направлениях.
На их вооружении есть:
- ЗРК Оса-АКМ;
- ЖК Avenger;
- ЗСАУ Gepard 1А2,
- ВСУ Шилка,
- DM Stinger,
- ПЗРК Piorun, Игла-1, Стрела-2, Stinger, Martlet, RBS 70, ЗУ-23
и т. д.
Во второй эшелон входят подразделения Воздушных сил ВСУ. На их вооружении зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия:
- С-300П,
- Бук-Ml,
- С-125,
- NASAMS,
- IRIS-T,
- Crotale и другие.
По словам Наева, в перспективе наращивать эффективность систем хотят, используя как западное оружие, так и технику от украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и баллистических целей», — подчеркнул он.
В ночь на 4 мая украинские силы ПВО впервые сбили российскую аэробалистическую ракету Кинжал. Вскоре спикер Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники перехватили ее с помощью ЗРК Patriot.