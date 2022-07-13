«Как побитые собаки»: командующий 41-й армией РФ заявил, что уход из Украины будет огромным позором — аудио 13 июля, 17:59 Олег Короткевич утверждает, что ВСУ якобы сами планируют нападение на РФ (Фото:Радио Свобода)

Российское военное командование, осознавая, каким унижением для РФ выльется ее поражение в войне с Украиной, готово продолжать жертвовать своими солдатами в призрачной надежде на достижение поставленных целей.

Об этом свидетельствует обнародованная Радио Свобода аудиозапись со встречи временно исполняющего обязанности командующего 41-й армии Олега Короткевича с семьями захватчиков из 35-й отдельной мотострелковой бригады, которая проходила в Алейске Алтайского края.

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По его словам, если глава кремлевского режима Владимир Путин отдаст приказ об уходе российской армии из Украины, то ВСУ через год якобы сами нападут на РФ.

«Что у нас получится? Все, что сделано, все зря?.. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется уходить оттуда, понимаете? Мы же так не можем себе этого позволить, как бы тяжело это не было», — заявил Короткевич.

Он также пожаловался, что из-за около 260 военнослужащих 35-й ОМСБр, которые в связи с высокими потерями решили уволиться и вернуться домой, и других подобных историй, получивших широкую огласку в СМИ и соцсетях, Минобороны РФ столкнулось с серьезными проблемами с вербовкой новых солдат.

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