Командующие ВСУ после Ставки обсудили поставки оружия с партнерами — Зеленский 9 августа, 23:22 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 9 августа, состоялось совещание украинских командующих ВСУ и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с партнерами.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

Президент Украины подробнее рассказал о заседании Ставки.

Зеленский отметил, что на заседании разбирали текущую ситуацию на фронте, а именно на основных направлениях контрнаступления.

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«То, что удается. И то, что требует усиления. И то, что мы планируем на ближайшее время», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что после Ставки, которая проходила только с ключевыми лицами, состоялась отдельная встреча командующих, Андрея Ермака и международников с партнерами по обеспечению Сил обороны Украины боеприпасами и техникой.

«Задача у всех в Украине одна — увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину», — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский сообщал, что провел заседание Ставки в специальном формате.