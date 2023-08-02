Командующая Медицинскими силами ответила на жалобы на некачественные турникеты для ВСУ 2 августа, 20:51 Ранее боевой медик Маша Назарова пожаловалась на некачественные турникеты для военных (Фото:Masha Nazarova/Facebook)

Командующая Медицинскими силами ВСУ генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко отреагировала на жалобы по поводу некачественных турникетов в боевых аптечках военных.

Об этом сообщает Military Media Center.

По ее словам, турникеты относятся к первому классу изделий медицинского назначения и они не имеют стандарта ни в одной стране мира.

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«Комитет TCCC имеет утвержденный список производителей турникетов. Но это не стандарт — это технические условия этого комитета. И если просто перенести этих производителей в нашу страну, то это могут быть опять-таки обвинения в коррупции, что заведомо не допускаются другие производители на рынок», — сообщила она.

Остащенко подчеркнула: чтобы получать качественные турникеты для военных из разных источников, нужны критерии и методология, позволяющие объективно оценить их качество.

«Страны НАТО даже во время заседаний руководителей медицинских служб очень внимательно прислушиваются к опыту, который приобрели украинские военнослужащие, и перерабатывают и обновляют свои стандарты в соответствии с этим опытом», — добавила она.

Ранее боевой медик, инструктор по тактической медицине Маша Назарова пожаловалась на некачественные турникеты для военных, не останавливающих кровь. По ее словам, они «рвутся с пары оборотов».

В то же время командование Медицинских сил заявило, что провело проверку и не подтверждает информацию о неисправности турникетов.