Командующий ВМС не подтвердил, что украинские моряки во время захвата судов применяли оружие

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские моряки во время захвата украинских кораблей, вероятно, не применяли оружие.

По его словам, моряки оказывали физическое сопротивление, сообщает Радио Свобода.

"Я сейчас не могу подтвердить этот факт, но, скорее всего, оружие не было применено, а было физическое сопротивление при захвате спецназом России, который был передислоцирован в район поселка Заветное (это южная часть Керченского полуострова), на пограничный сторожевой корабль Дон, который был базой для этого спецназа", - сказал Воронченко.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток . Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

26 ноября президент Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать