«Кто разминировал Чонгар». Командование Юг будет судиться с блогером 12 июня, 22:32 Андрей Ковальчук (Фото:Минобороны Украины via Wikipedia)

Оперативное командование Юг будет подавать в суд на блогерку Любовь Стельмахович с никнеймом Волчица, которая разместила на своем YouTube-канале видео Кто разминировал Чонгар (поименно) и кому доверять в ВСУ.

В ОК Юг утверждают, что в этом видео блогер безосновательно обвинила командующего войсками оперативного командования Юг генерал-майора Андрея Ковальчука.

В оперативном командовании подчеркнули, что заявления блогерки Стельмахович «некомпетентны и предвзяты».

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Военные отметили, что Стельмахович в своем видео публично обвинила Ковальчука в преступной халатности или госизмене в рамках «сдачи юга Украины» в начале полномасштабного вторжения.

«То ли некомпетентность экспертов диванного пошиба, то ли умышленная попытка подорвать доверие к Силам обороны, или выполнение грязного заказа диверсионных сил по дискредитации конкретных должностных лиц и военных командиров? Это может быть выяснено в суде», — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что у Ковальчука не было в подчинении группировки войск Юг, о зоне ответственности которой говорится в видео блогера.

«А соответственно, и не руководил их деятельностью, не определял им боевые задачи, не отвечал за результат их выполнения. Таким образом, обвинение боевого командира, Героя Украины <…> по меньшей мере выглядит как бестолковая попытка использовать известное имя для собственного пиара. В другом случае — это откровенная попытка дискредитировать, подорвать доверие и внести раздор в армию», — заявили в Юг.

Военные подчеркнули, что для установления справедливости в суд будет направлен иск в отношении Стельмахович «за грязную безосновательную клевету».