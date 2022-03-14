«Командование в оч*о пьяное»: солдат РФ объяснил родным, почему ВСУ захватывают столько пленных — аудиоперехват

14 марта, 13:27
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По словам военного, из 60 танков, которые у них были, осталось лишь 18 (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

По словам военного, из 60 танков, которые у них были, осталось лишь 18 (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Российское военное командование, руководящее оккупационными силами в Украине, злоупотребляет алкоголем и неспособно контролировать ситуацию.

Об этом во время звонка домой рассказал один из военнослужащих ВС РФ, столкнувшийся с тотальным пьянством среди офицеров.

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«Все бухие! Все синие, с*ка! И всем по*уй, что нас здесь всех раз**башат… У нас командир полка долб**б. С какого полка столько же пленных, сколько с нашего?.. У нас с 60 танков осталось 18… Нашел я начальника штаба, он в г*вно синий. Вообще, просто вдрызг. Командир полка такой же… Командование все в оч*о пьяное», — пожаловался российский солдат.

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Кроме того, он подтвердил, что информация украинских СМИ о целенаправленных ударах ВС РФ по мирным жителям полностью соответствует действительности.

В свою очередь собеседница солдата посоветовала ему при первой же возможности сдаваться в плен украинским военным.

«Сдавайся в плен. Они хотя бы живые», — отметила она.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/714722566190396/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Военные Алкоголь Российская агрессия Война России против Украины

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