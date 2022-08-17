В ВСУ объяснили, почему военное командование оккупантов сбежало из Херсона 17 августа, 11:32 Большинство командования РФ покинуло Херсон после ударов ВСУ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Бегство военного командования оккупационных войск РФ из Херсона говорит о том, что их больше интересует сохранение своих жизней, чем успех захватнической операции.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Скорее всего, это означает, что кому-то надо сохранить свою жизнь и кому-то очень страшно за свои перспективы. И осознание того, что наш огневой контроль над транспортными и логистическими артериями мощной и неотвратимое. То, что их не настолько интересует результативность этой операции, а сохранения своих жизней, то это очевидно», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты, пытаясь использовать мосты для перевозки легкой автотехникой своих «бесценных» жизней, все равно рискуют.

«Они понимают, что повреждения, которые мы наносим, достаточно красноречивы. Не выдержат эти логистические маршруты перевозки тяжелой техники и подтягивания резервов, помощи военной такой уже не будет», — резюмировала она.

15 августа первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон.

Перед этим ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что разрушенный ВСУ Каховский мост в Херсонской области был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

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