Спикер Сил логистики рассказал, почему командование удалило публикацию о проблемах со снабжением армии

По словам Шершня, ситуация с обеспечением ВСУ ухудшилась, несмотря на цифровизацию (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Спикер Командования Сил логистики ВСУ подполковник Валерий Шершень объяснил причины удаления публикации в поддержку главнокомандующего Александра Сырского , ранее размещенной на странице командования в Facebook.

Об этом он рассказал в эфире Суспільне Студія.

Шершень подтвердил, что публикация действительно отражала согласованную позицию командования, а не была случайной или неофициальной: «Пост был и будет. Это консолидированная позиция Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины».

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Целью текста, пояснил он, было продемонстрировать на фактах причинно-следственные связи в системе военной логистики. Однако вскоре содержание публикации стали переводить в плоскость политического конфликта, и поскольку, по его словам, армия должна оставаться вне политики, командование решило временно убрать материал, чтобы не способствовать дальнейшему обострению ситуации.

В то же время спикер подчеркнул, что командование располагает достаточным количеством фактов и продолжит обнародовать информацию о проблемах в системе обеспечения — но уже после профессионального рабочего обсуждения.

Он повторил главный тезис удаленной публикации: в течение первых шести месяцев 2026 года ситуация с обеспечением ВСУ ухудшилась, несмотря на новые технологические решения, цифровизацию и громкие анонсы закупок.

21 июля Командование Сил логистики сначала опубликовало пост с критикой бывшего министра обороны Михаила Федорова из-за ситуации с закупками и обеспечением армии. В первоначальной версии текста также говорилось, что ситуацию якобы «спасло» вмешательство президента Владимира Зеленского, способствовавшего отставке Федорова. Позже упоминания президента и экс-министра убрали, а вскоре команда полностью удалила публикацию.