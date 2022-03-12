«Всех х**рить»: военным РФ приказали стрелять в Харькове даже в мирных жителей — аудиоперехват 12 марта, 17:15 Цей матеріал також доступний українською По словам российских солдат, им разрешили стрелять даже в женщин и детей (Фото:5-tv)

Российское командование дало своим военнослужащим команду стрелять в мирных жителей, чтобы захватить Харьков.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора оккупантов, обнародованный в субботу, 12 марта, Службой безопасности Украины.

«Теперь сказали всех х**рить, всех подряд: гражданские, дети, не дети. Нас здесь мало, нас окружили здесь… Всех х**рить, всех. Вот снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили», — рассказал один из российских солдат.

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