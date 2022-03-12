«Всех х**рить»: военным РФ приказали стрелять в Харькове даже в мирных жителей — аудиоперехват

12 марта, 17:15
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По словам российских солдат, им разрешили стрелять даже в женщин и детей (Фото:5-tv)

По словам российских солдат, им разрешили стрелять даже в женщин и детей (Фото:5-tv)

Российское командование дало своим военнослужащим команду стрелять в мирных жителей, чтобы захватить Харьков.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора оккупантов, обнародованный в субботу, 12 марта, Службой безопасности Украины.

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«Теперь сказали всех х**рить, всех подряд: гражданские, дети, не дети. Нас здесь мало, нас окружили здесь… Всех х**рить, всех. Вот снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили», — рассказал один из российских солдат.

https://twitter.com/buch10_04/status/1502658217427542018
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Мирные жители Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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