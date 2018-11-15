Командование ООС провело внезапную проверку боевой готовности противотанкового резерва - видео

Командование ООС провело внезапную проверку боевой готовности противотанкового резерва.
Как рассказали в штабе ООС, во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижной отряд заграждения.
В комплексе действовали подразделения артиллерии из состава противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок. Также проводилось аэрозольная маскировка переправы.
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Противотанковый резерв пересек водную преграду, занял выгодный рубеж и условно уничтожил бронеобъекты противника.
Подвижной отряд заграждения установил минное поле и сделал невозможным уничтожение противотанкового резерва на другом берегу.
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