15 ноября 2018, четверг

Командование ООС провело внезапную проверку боевой готовности противотанкового резерва - видео

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Проверка прошла успешно
Скриншот с видео

Проверка прошла успешно

Командование ООС провело внезапную проверку боевой готовности противотанкового резерва.

Как рассказали в штабе ООС, во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижной отряд заграждения.

В комплексе действовали подразделения артиллерии из состава противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок. Также проводилось аэрозольная маскировка переправы.

Противотанковый резерв пересек водную преграду, занял выгодный рубеж и условно уничтожил бронеобъекты противника.

Подвижной отряд заграждения установил минное поле и сделал невозможным уничтожение противотанкового резерва на другом берегу.

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