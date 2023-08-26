Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе — Guardian 26 августа, 19:00 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Командование Североатлантического альянса провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе, сообщает The Guardian.

По данным издания, встреча состоялась 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

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«Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году», — говорится в материале.

Издание отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.