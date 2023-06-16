Командование корректирует планы по Бахмуту из-за «отчаянного сопротивления» россиян — Сырский 16 июня, 11:30 Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на фоне сопротивления российских оккупантов подразделениям Сил обороны периодически нужно корректировать и уточнять планы.

Об этом Military Media Center сообщает в пятницу, 16 июня.

Сырский встретился на фронте с военными и командирами частей, с которыми обсудили проблемные вопросы и определили пути их решения.

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По его словам, ситуация в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной. Россияне продолжают перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление и мощно обстреливать позиции ВСУ, несмотря на наступление украинских войск и потерю захваченных населенных пунктов.

Генерал рассказал, что украинские военные продолжают вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты и лесополосы, чтобы вытеснить оккупантов с подступов к Бахмуту.

«Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы требуют периодической корректировки и уточнения. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках», — сказал Сырский.

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16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:

Новоданиловка-Роботино ( в сторону Токмака, Запорожская область),

в сторону Токмака, Запорожская область), Левадное-Старомайорское ( на границе Запорожской и Донецкой областей),

на границе Запорожской и Донецкой областей), восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Накануне заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.