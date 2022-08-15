Большинство военного командования оккупантов покинули Херсон — облсовет

15 августа, 01:49
Стелла на въезде в Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Стелла на въезде в Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон.

Он подтвердил, что ВСУ уничтожили все логистические цепочки оккупантов в области.

«Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной именно возле Херсона. По-видимому, это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, также есть об этом сведения», — сообщил Соболевский.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=6xL3mcEPu88
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В ночь на 14 августа ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что разрушенный ВСУ Каховский мост в Херсонской области был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

https://www.youtube.com/watch?v=cPwZIMUvYw8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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