Сложная и жесткая игра Эрдогана. Что побудило Турцию внезапно отпустить командиров Азовстали, — интервью NV 10 июля, 19:34 NV Премиум Неожиданный результат: Визит Владимира Зеленского к Реджепу Тайипу Эрдогану (по центру справа) привел к поддержке последним членства Украины в НАТО и освобождению «азовцев» (Фото:Reuters)

Политолог Владимир Фесенко объяснил, какую комбинацию начал разыгрывать Реджеп Тайип Эрдоган, когда, готовясь к визиту Путина и саммиту НАТО, отдал Владимиру Зеленскому «азовцев».

8 июля из Турции домой вернулись пять командиров подразделений, защищавших Азовсталь: командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега и Олег Хоменко, старший солдат 72-й отдельной мехбригады имени Черных Запорожцев.

Видео дня

Все они в мае прошлого года вышли из окружения по приказу украинского командования и попали в российский плен. В сентябре их обменяли на 55 российских военнослужащих, — руководители гарнизона Азовстали были интернированы в Турцию, где они должны были бы оставаться до конца войны. Но визит в эту страну президента Владимира Зеленского, который состоялся 8 июля, все изменил — украинские военные вернулись на родину. Причем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган даже не консультировался по этому поводу с Кремлем, хотя вскоре должен принять у себя Путина.

Почему возвращение лидеров обороны Азовстали произошло сейчас? Об этом NV поговорил с Владимиром Фесенко, политологом, директором Центра политических исследований Пента.