Возвращение командиров с Азовстали. В ГУР ответили на упреки России о «нарушении договоренностей» 9 июля, 08:36 Пятеро командиров Азовстали вернулись из Турции в Украину (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Возвращение из Турции в Украину пятерых командиров гарнизона Азовстали состоялось согласно нормам международного права.



Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил Суспільному, комментируя заявления иКремля о «нарушении договоренностей».

«Все соответствующие действия предприняты с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена, и, конечно, с учетом всех необходимых процедур и норм международного права», — сказал Юсов.

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Он пояснил, что пока не может раскрывать детали и условия возвращения бойцов, подчеркнув, что Киев и в дальнейшем будет возвращать пленных украинцев домой.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что возвращение из Турции в Украину командиров из Азовстали является «нарушением условий имевшихся договоренностей» и Россию никто не предупреждал.

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов.

Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.