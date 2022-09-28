Командиры Азова в ближайшие дни встретятся с семьями, в Турции для них созданы комфортные условия — ОП 28 сентября, 18:10 Для пяти командиров Азова в Турции созданы комфортные условия (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Командиры полка Азов, которые находятся в Турции после освобождения из российского плена, смогут увидеться со своими родными в ближайшие дни.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

По данным Тимошенко, для пяти командиров Азова в Турции созданы комфортные условия, и они поддерживают постоянный контакт с главой ОП Андреем Ермаком.

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«Я думаю они в ближайшие дни встретятся с семьями и это также важно и для семей, и для них самих», — отметил он.

Инфографика: НВ

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.