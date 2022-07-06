Оккупанты пытаются выбить ложь о Редисе и Калине — «азовец», освобожденный из плена 6 июля, 22:45 Старший солдат полка Азов с позывным Торк (Фото:скриншот / AZOV media / YouTube)

Боец полка Азов с позывным Торк рассказал, что российские оккупанты пытались выбить из военнопленных ложную информацию о командирах Азова — герое Украины Денисе Прокопенко (Редисе) и его заместителях Святославе Паламаре (Калине) и Богдане Кротевиче (Тавре).

Интервью бойца опубликовал YouTube-канал Азова в среду, 6 июля. Торк — один из защитников Мариуполя, который был освобожден в ходе обмена пленными 29 июня. Сейчас защитник, получивший тяжелое ранение, находится в украинской больнице.



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"…[Оккупанты выбивали заявления], что Редис «плохой», что Тавр «плохой»… Вцепились буквально в двух-трех людей. Редис, Тавр и Калина. «Давай, нам нужна информация о них»", — сказал он.

Боец рассказал, что к пленным приходили «репортеры» из «ДНР» и пытались задавать провокационные вопросы. Пропагандисты утверждали, что защитники Мариуполя якобы нападали на россиян, а украинские бойцы отвечали, что стояли на позициях и защищали свой город.

Торк также рассказал об общении на допросе с представителем российского следственного комитета, который признал провал российской разведки, утверждавшей, что «многие города сложат оружие и не будет никакого сопротивления». Боец отметил, что россиянам обещали, что «все закончится за три дня».

«В ранку, да [иголку совали]. Типа дырочка в ранке есть… если не устраивает, что говоришь. Это в подвальчик — только некоторых ребят в подвал возили [в том числе Торка]. Нормально, ничего не сказал, все хорошо», — сказал он.

Бывший командир полка Азов Андрей Билецкий у себя в Telegram-канале рассказал, что в апреле тяжело раненый в бою Торк добрался до завода Азовсталь с другого конца Мариуполя.

«По дороге колонну разбили россияне. Торк ехал в Казаке, который на мосту упал в реку. Боец выплыл и смог доползти под обстрелами до Азовстали, где уже никто не верил, что он выжил. Потом — бои в полном окружении на Азовстали, плен, выбивание показаний против командиров, отсутствие медпомощи в „ДНР-овской“ „больничке“. После всего Торк уже дома, где все в шоке от его приключений», — написал Билецкий.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Жены азовцев: Мы хотим встретиться лицом к лицу с Зеленским – Екатерина Прокопенко, Мария Нетреба https://www.youtube.com/embed/b_5WhiM0Udg

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