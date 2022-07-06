Оккупанты пытаются выбить ложь о Редисе и Калине — «азовец», освобожденный из плена

6 июля, 22:45
Старший солдат полка Азов с позывным Торк (Фото:скриншот / AZOV media / YouTube)

Старший солдат полка Азов с позывным Торк (Фото:скриншот / AZOV media / YouTube)

Боец полка Азов с позывным Торк рассказал, что российские оккупанты пытались выбить из военнопленных ложную информацию о командирах Азова — герое Украины Денисе Прокопенко (Редисе) и его заместителях Святославе Паламаре (Калине) и Богдане Кротевиче (Тавре).

Интервью бойца опубликовал YouTube-канал Азова в среду, 6 июля. Торк — один из защитников Мариуполя, который был освобожден в ходе обмена пленными 29 июня. Сейчас защитник, получивший тяжелое ранение, находится в украинской больнице.

Видео дня
Читайте также:

«Мольфара», раненого бойца полка Азов, эвакуировали из окруженного Мариуполя 21 марта (Фото:Наталья Кравчук / НВ) Спасенный из ада на вертолете. История защитника Азовстали, чудом оставшегося в живых

"…[Оккупанты выбивали заявления], что Редис «плохой», что Тавр «плохой»… Вцепились буквально в двух-трех людей. Редис, Тавр и Калина. «Давай, нам нужна информация о них»", — сказал он.

Боец рассказал, что к пленным приходили «репортеры» из «ДНР» и пытались задавать провокационные вопросы. Пропагандисты утверждали, что защитники Мариуполя якобы нападали на россиян, а украинские бойцы отвечали, что стояли на позициях и защищали свой город.

Читайте также:

Торк также рассказал об общении на допросе с представителем российского следственного комитета, который признал провал российской разведки, утверждавшей, что «многие города сложат оружие и не будет никакого сопротивления». Боец отметил, что россиянам обещали, что «все закончится за три дня».

«В ранку, да [иголку совали]. Типа дырочка в ранке есть… если не устраивает, что говоришь. Это в подвальчик — только некоторых ребят в подвал возили [в том числе Торка]. Нормально, ничего не сказал, все хорошо», — сказал он.

Читайте также:
Восемь лет батальону Азов. Главные факты о героических защитниках Мариуполя
Читайте также:

Защитники Мариуполя покидают территорию завода Азовсталь. 18 мая 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS) «После Азовстали начался новый ад». Жена командира полка Азов рассказала, что ей известно об удерживаемых в «ДНР» защитниках Мариуполя

Бывший командир полка Азов Андрей Билецкий у себя в Telegram-канале рассказал, что в апреле тяжело раненый в бою Торк добрался до завода Азовсталь с другого конца Мариуполя.

«По дороге колонну разбили россияне. Торк ехал в Казаке, который на мосту упал в реку. Боец выплыл и смог доползти под обстрелами до Азовстали, где уже никто не верил, что он выжил. Потом — бои в полном окружении на Азовстали, плен, выбивание показаний против командиров, отсутствие медпомощи в „ДНР-овской“ „больничке“. После всего Торк уже дома, где все в шоке от его приключений», — написал Билецкий.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

Читайте также:

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

Жены азовцев: Мы хотим встретиться лицом к лицу с Зеленским – Екатерина Прокопенко, Мария Нетреба

https://www.youtube.com/embed/b_5WhiM0Udg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Пытки Азовсталь Обмен пленными Военнопленные Полк Азов Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

В подвалах ЧК, 1919 год. Рисунок Ивана Владимирова. (Фото:альбом Революция в России глазами художника Ивана Владимирова. — Лондон, 2019.)
Знакомый почерк /
Убийства гражданских, украденные ковры и экскременты в гостиной — так действовали в Украине русские большевики в 1919 году
6 июля, 21:20
События
Афантазию смогли идентифицировать только благодаря тому, что люди сообщали о собственном опыте (Фото:J. Balla Photography/Unsplash)
Видеть пустоту /
Анфантазия — как живут люди с загадочным неврологическим расстройством
6 июля, 21:00
Медицина
Украинские авто в ЕС (Фото:artofit.org)
Платные дороги, смена шин и обслуживание /
Что нужно знать украинским переселенцам, которые оказались в Европе на своем авто
6 июля, 21:00
Статьи
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X