Предал Украину. Объявлено о подозрении командиру российского фрегата Адмирал Макаров, с которого крылатые ракеты били по Одессе и Николаеву 14 июня, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Григорий Бреев отдавал приказы о ракетных ударах по Николаеву и Одессе (Фото:Думская)

Украинские правоохранители объявили о подозрении в государственной измене командиру фрегата Адмирал Макаров Черноморского флота РФ Григорию Брееву.

Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в Госбюро расследований.

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Во время оккупации РФ Крыма в 2014 году капитан второго ранга отказался выполнить приказ украинского командования о передислокации и перешел на сторону врага.

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Кроме того, с началом полномасштабного вторжения российских войск уроженец Винницкой области отдавал приказы о запусках крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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