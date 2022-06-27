Командиру ракетного катера РФ, предавшему Украину в 2014 году, объявили о подозрении в госизмене

27 июня, 10:19
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Дезертиру грозит до 15 лет тюрьмы (Фото:ГБР)

Дезертиру грозит до 15 лет тюрьмы (Фото:ГБР)

Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении в государственной измене командиру российского ракетного катера Вышний Волочек Дмитрию Сухарю.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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В 2014 году указанный военный, будучи капитаном третьего ранга одной из украинских воинских частей, дислоцировавшихся в Крыму, предал присягу и перешел на сторону российских оккупантов.

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Кроме того, ракетный катер, командиром которого россияне назначили дезертира, сейчас обстреливает мирные населенные пункты Украины.

ГБР
Фото: ГБР

Согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Дезертиры Государственная измена Российские военные Дезертирство Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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