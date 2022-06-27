Командиру ракетного катера РФ, предавшему Украину в 2014 году, объявили о подозрении в госизмене
Дезертиру грозит до 15 лет тюрьмы (Фото:ГБР)
Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении в государственной измене командиру российского ракетного катера Вышний Волочек Дмитрию Сухарю.
Об этом сообщили в Госбюро расследований.
В 2014 году указанный военный, будучи капитаном третьего ранга одной из украинских воинских частей, дислоцировавшихся в Крыму, предал присягу и перешел на сторону российских оккупантов.
Кроме того, ракетный катер, командиром которого россияне назначили дезертира, сейчас обстреливает мирные населенные пункты Украины.
Согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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