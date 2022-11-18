Суд вынес приговор командиру танка РФ, обстреливавшему драмтеатр и жилые дома в Северодонецке 18 ноября, 13:24 Злоумышленник был захвачен в плен в июне 2022 года (Фото:Офис генпрокурора)

Украинский суд вынес приговор командиру танка российских захватчиков, обстреливавшего гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей в Луганской области.

Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Злоумышленник присоединился к оккупантам еще в 2015 году.

В составе террористической группировки «ЛНР» уроженец Донецка принимал участие в штурме Северодонецка, где отдал своему экипажу приказ, вести огонь по жилым домам и зданию местного драматического театра.

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В начале июня 2022 года военный преступник был захвачен в плен, после чего предстал перед судом, который признал его виновным по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, приговорив к 13 годам лишения свободы.

На данное время Северодонецк находится под временным контролем РФ. В конце июня, после нескольких месяцев тяжелейших боев, в результате которых было разрушено около 90% города, Генштаб ВСУ принял решение отвести свои войска на более укрепленные позиции.

Захват Северодонецка стал последним более-менее значимым достижением российской армии, после чего наступление ВС РФ захлебнулось и оккупанты под натиском Сил обороны начали стремительно терять ранее захваченные территории.