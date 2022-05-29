В Украине ликвидировали командира роты российских десантников — Стратегическое командование ВСУ
В Украине ликвидировали командира роты российских десантников Александра Выгуляра (Фото:СтратКом ВСУ/facebook.com)
Стратегическое командование ВСУ сообщает о ликвидации в Украине командира российской парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии, капитана Александра Выгуляра.
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«Александр Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал Вяземскую воздушно-десантную операцию, но при встрече с украинскими воинами это не помогло», — говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30150 своих военнослужащих.
За минувшие сутки ликвидировали около 150 оккупантов. Наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском направлении.
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