В Украине ликвидировали командира роты российских десантников — Стратегическое командование ВСУ 29 мая, 13:17 Цей матеріал також доступний українською В Украине ликвидировали командира роты российских десантников Александра Выгуляра (Фото:СтратКом ВСУ/facebook.com)

Стратегическое командование ВСУ сообщает о ликвидации в Украине командира российской парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии, капитана Александра Выгуляра.

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«Александр Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал Вяземскую воздушно-десантную операцию, но при встрече с украинскими воинами это не помогло», — говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30150 своих военнослужащих.

За минувшие сутки ликвидировали около 150 оккупантов. Наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском направлении.

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