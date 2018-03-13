В Луганской области задержали командира разведгруппы "ЛНР" - фото, видео

Правоохранители задержали функционера боевиков "ЛНР", который за несколько лет дослужился до звания командира разведывательного отделения террористов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Шпиона задержали при попытке пересечь линию разграничения в Луганской области.

Следователи узнали, что задержанный является уроженцем города Счастье, то есть местным жителем, хорошо знакомым с регионом. С 2015 года присоединился к террористической группировке как разведчик.

По информации СБ Украины боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.

Задержанного также сопровождал еще один человек в форме полицейского без документов. Он должен был помочь ему пройти блокпосты с украинскими правоохранителями. Оперативники СБУ передали так называемого полицейского следователем для установления его роли в этом деле и процессуального статуса.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали "депутата ДНР", который владеет одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях