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"Командира не предупредили": боевики отказались пропустить наблюдателей ОБСЕ в оккупированную Горловку

Вчера, 17:58
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Контролируемые Россией боевики не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в временно оккупированную Горловку Донецкой области, ссылаясь на указание "людей из Донецка"

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 29 января.

Согласно сообщению наблюдателей, на блокпосту в Горловке вооруженный боевик потребовал от патруля покинуть этот район, "поскольку его "командир" не был проинформирован о прибытии СММ".

"Примерно через 10 минут другой человек в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль должен покинуть этот район, а также о том, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосту и общаться с присутствующими там гражданскими лицами", - заявили в СММ ОБСЕ.

Теги:   Донецкая область ОБСЕ Горловка

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