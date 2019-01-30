"Командира не предупредили": боевики отказались пропустить наблюдателей ОБСЕ в оккупированную Горловку Вчера, 17:58 135 Цей матеріал також доступний українською

Контролируемые Россией боевики не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в временно оккупированную Горловку Донецкой области, ссылаясь на указание "людей из Донецка"

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 29 января.

Согласно сообщению наблюдателей, на блокпосту в Горловке вооруженный боевик потребовал от патруля покинуть этот район, "поскольку его "командир" не был проинформирован о прибытии СММ".

"Примерно через 10 минут другой человек в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль должен покинуть этот район, а также о том, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосту и общаться с присутствующими там гражданскими лицами", - заявили в СММ ОБСЕ.