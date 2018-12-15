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Хронология агрессии в Азовском море

Командир судна Никополь назвал себя военнопленным

Сегодня, 04:52
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Судно Никополь (по центру)

Адвокат Николая Полозов заявил, что капитан захваченного в плен в Керченском проливе судна Никополь Богдан Небылица сообщил российским следователям, что его нужно считать военнопленным.

Об этом передает Интерфакс.

"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным", - заявил Полозов.

Ранее командир буксира Яны Капу отказался давать показания.

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Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Керченский пролив Николай Полозов

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