Командир спецназа полиции Киева участвовал в разгоне Евромайдана - СМИ Сегодня, 17:15 3119 Цей матеріал також доступний українською Фото: Громадське Цикалюк свое участие в подавлении Евромайдана отрицает

Журналисты Громадського установили, что нынешний командир полка особого назначения Нацполиции Киева Руслан Цикалюк служил ранее в Беркуте и участвовал в подавлении Евромандана.

Как сообщается, на видео и фото тех событий можно увидеть, что в разгоне протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года принимает участие человек, с очень похожей на него внешностью.

Кроме того, результаты анализа экспертов, которые занимаются портретной экспертизой, свидетельствуют о том, что беркутовец с видеороликов действительно Цикалюк.

Его нахождение на Майдане во время указанных событий подтвердили также, по меньшей мере, двое правоохранителей, пожелавшие остаться неназванными.

В свою очередь сам Цикалюк участие в разгоне демонстрантов отрицает.

Начальник главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя ситуацию, заявил, что это вопрос к следствию.

В то же время в прокуратуре отметили, что Цикалюк допрошен в качестве свидетеля по ряду уголовных производств в отношении преступлений против Революции Достоинства, однако других деталей не сообщили.