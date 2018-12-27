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Командир спецназа полиции Киева участвовал в разгоне Евромайдана - СМИ

Сегодня, 17:15
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Фото: Громадське

Цикалюк свое участие в подавлении Евромайдана отрицает

Журналисты Громадського установили, что нынешний командир полка особого назначения Нацполиции Киева Руслан Цикалюк служил ранее в Беркуте и участвовал в подавлении Евромандана.

Как сообщается, на видео и фото тех событий можно увидеть, что в разгоне протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года принимает участие человек, с очень похожей на него внешностью.

Кроме того, результаты анализа экспертов, которые занимаются портретной экспертизой, свидетельствуют о том, что беркутовец с видеороликов действительно Цикалюк.

Его нахождение на Майдане во время указанных событий подтвердили также, по меньшей мере, двое правоохранителей, пожелавшие остаться неназванными.

В свою очередь сам Цикалюк участие в разгоне демонстрантов отрицает.

Начальник главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя ситуацию, заявил, что это вопрос к следствию.

В то же время в прокуратуре отметили, что Цикалюк допрошен в качестве свидетеля по ряду уголовных производств в отношении преступлений против Революции Достоинства, однако других деталей не сообщили.

Теги:   Революция Достоинства Полиция Беркут Евромайдан

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