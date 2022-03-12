«Любой здравомыслящий человек меня поддержит». Командир российского самолета объявил пассажирам, что война с Украиной — это преступление 12 марта, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Капитан самолета российской авиакомпании назвал вторжение в Украину преступлением (Фото:pobeda.aero/Facebook)

Капитан самолета российской авиакомпании Победа назвал вторжение в Украину преступлением.

Он объявил об этом пассажирам. Видео опубликовал на своей странице в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Это произошло в турецкой Анталии. После традиционного приветствия командир воздушного судна высказался о войне России против Украины и назвал ее преступлением. Свое обращение пилот сделал на русском и английском языках.

«Я считаю, что война с Украиной — это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий человек меня поддержит. И сделает все возможное, чтобы ее остановить — желательно, прямо сейчас. Нам не нужна война!», — заявил российский пилот, чем вызвал аплодисменты пассажиров.

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