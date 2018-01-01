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Командир Яны Капу отказался давать показания

Сегодня, 00:31
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Буксир Яны Капу (справа)

Адвокат из команды защиты захваченных украинских моряков Эдем Семедляев заявил, что командир рейдового буксира Яны Капу Олег Мельничук отказался давать показания.

Мельничук заявил следователям, что считает себя военнопленным согласно Женевской конвенции.

"В своих показаниях он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не даёт каких-либо показаний. Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", - заявил адвокат.

 

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Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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Теги:   Керченский пролив Крым

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