— Говорим о лиманском направлении. Знаю, что вы сейчас там работаете. Помним, насколько это направление важно для нашей обороны, пытается враг продвинуться к славянско-краматорской агломерации. Ситуацию на Лиманском направлении называют битвой за логистику. Что нам из этого понимать? Какие украинские силы сдерживают продвижение российских войск?

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— Мы работаем комплексно. Выявляем противника, который пытается продвинуться в сторону наших позиций малыми пехотными группами, плюс подвозит боекомплект, личный состав, применяет для этого обычную технику, «буханки», квадроциклы, мотоциклы. Но еще и замечено большое количество у них НРК. Они тоже активно применяют НРК для подвоза имущества на свои позиции. И мы противодействуем.

Мы на опережение работаем, уничтожаем их транспорт.