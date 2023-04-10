Доплаты на 600 тысяч грн. Командира подразделения в Одесской области, который отбирал у военных деньги, арестовали — ГБР

10 апреля, 10:34
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Чиновник части отобрал у военных доплаты на 600 тыс. грн, заявили в ГБР (Фото:ГБР)

Чиновник части отобрал у военных доплаты на 600 тыс. грн, заявили в ГБР (Фото:ГБР)

В Николаеве суд решил заключить под стражу без права внесения залога командира подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области, который якобы отбирал у бойцов ежемесячные боевые доплаты.

Об этом Государственное бюро расследований сообщило в понедельник, 10 апреля.

Как рассказали в ГБР, за отказ отдавать деньги командир угрожал проблемами с прохождением службы и физической расправой. Сейчас следователи бюро задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег с подчиненных. Общая сумма — более 600 тысяч гривен.

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Ранее ГБР сообщило ему о подозрении. Командир проходит по нескольким статьям Уголовного кодекса: за вымогательство чужого имущества с угрозой насилия, получение неправомерной выгоды, умышленное неисполнение приказа и применение насилия к подчиненному. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Государственное бюро расследований (ГБР)

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