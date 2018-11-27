Командир буксира Яны Капу - адвокату: Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали

Адвокат Эдем Семедляев посетил в Белогорском изоляторе временного содержания командира буксира Яны Капу Олега Мельничука, захваченного российскими силовиками во время столкновений в районе Керченского пролива 25 ноября.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

По его словам, украинец рассказал своему адвокату, что он не считает себя виновным в нарушении границы РФ во время перехода через Керченский пролив.

"Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - заявил Мельничук адвокату, добавив, что во время задержания российские силовики "сильно не били".

По словам журналиста, командир буксира "держится хорошо" и понимает, что "это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".

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Журналист добавил, что судебное заседание по избранию меры пресечения для украинцев Олега Мельничука, Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко состоится завтра, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что оккупационный суд Крыма арестовал на два месяца старшего матроса катера Никополь Андрея Опрыско, моряка Юрия Будзыло, старшего матроса буксира Яны Капу Виктора Беспальченко, члена экипажа буксира Яны Капу Виктора Варемеза и моряка Сергея Цыбизова.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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